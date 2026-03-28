9回112球で3安打2四球無失点、無四球6奪三振で完封■阪神 2ー0 巨人（28日・東京ドーム）阪神は28日、東京ドームで行われた巨人戦に2-0で勝利。今季初白星を手にした。勝利の立役者となったのは、先発した高橋遥人投手だ。5年ぶりの完封劇に「エグすぎる」「バケモン」とプロ野球ファンも騒然としている。初回からエンジン全開だった。自慢の快速球と変化球の切れ味は抜群で、5回1死までパーフェクトピッチング。岸田に投手強