2025年に世界一に輝いたドジャース【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦前にチャンピオンリングの贈呈セレモニーを行った。セレモニーは試合開始約40分前からスタート。ビジョンには特別映像が流され、各選手がコメント。大谷は「2連覇して3連覇はなかなかある機会ではないですし、今年も難しいシーズンになるとは思いますけど、そこ