大阪桐蔭高からドラフト7位も…激動の野球人生西武の仲三優太外野手が27日、CAR3219フィールドで行われたファーム・リーグ中地区の中日戦に「4番・指名打者」で出場すると、3回に1号ソロを放った。逆方向へのアーチに「早く1軍に来い」とファンも期待している。3-3の3回、仲三は松木平優太投手が投じた137キロのチェンジアップをとらえると、打球は大きな弧を描いて左翼の防球ネットに直撃した。逆方向への一撃に球場はどよめ