友桝飲料は、冷蔵･冷凍によって異なる食感を楽しめる新商品「果実アイス&ゼリー」を、3月2日から全国で発売している。同社では2024年3月より凍らせて楽しむ「果実アイス･凍ル堂」シリーズを展開し、今回は自社ブランド初となるスパウトパウチ飲料。同シリーズで培ってきた「果実の美味しさを引き出す技術」や「なめらかな食感へのこだわり」、「常温流通･冷凍流通のどちらにも対応できるクオリティ」を実現した。従来の「凍ら