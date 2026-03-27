先輩いじりで見えた個性と関係性パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルで「パ・リーグ FANS MEETUP2026」が公開中。西武からは渡部聖弥外野手、仲三優太内野手、長谷川信哉外野手が出演した。いずれも2002年生まれの同世代である。冒頭ではサイコロトークを実施し、それぞれがエピソードを披露した。長谷川は「お兄ちゃんが数学の先生」と明かし、「高3の中期の期末テストで100点取りました」と語った。「本当に？」と問