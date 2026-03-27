お笑いタレントの平野ノラが26日までにオフィシャルブログを更新。同じ高校の先輩であり近所に住んでいるという、タレントの武井壮と食事を楽しんだことを報告した。 24日、「ご近所さんと夜な夜な」と題してブログを更新した平野。絵文字を交えながら「昨日の夜は、同じ修徳高校のパイセンでもあり家がめちゃくちゃ近所の壮武井氏と やっとご飯に行けました！」と武井との関係とともに報告し、「近所だから寝かしつけ後にさっと