2年連続で開幕投手気品漂う出で立ちだ。ドジャース・山本由伸投手は26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとのシーズン開幕戦に先発する。開幕投手を務めるのは2年連続。球団公式SNSは山本の球場入りの場面を紹介すると、左手には高級時計がチラリと見え、米ファンからも「オーラが凄い」と称賛が送られた。ドジャース公式SNSは「2度の王者が開幕戦に準備万端」として山本の姿を捉えた。黒のサングラスに黒の服