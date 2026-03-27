2年連続で開幕投手

気品漂う出で立ちだ。ドジャース・山本由伸投手は26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとのシーズン開幕戦に先発する。開幕投手を務めるのは2年連続。球団公式SNSは山本の球場入りの場面を紹介すると、左手には高級時計がチラリと見え、米ファンからも「オーラが凄い」と称賛が送られた。

ドジャース公式SNSは「2度の王者が開幕戦に準備万端」として山本の姿を捉えた。黒のサングラスに黒の服を合わせ、左手にはスイスの高級時計「チューダー」の「Black Bay Chrono」と思われるピンクがよく映えている。

エースの“お披露目”にファンも注目。「とてもクールね」「王者」「私のエースを見て」「彼は完璧よ」「愛してる」「オーラがあまりにもセレブすぎる」と虜になった声が殺到した。

山本はメジャー2年目の2025年、30先発で12勝8敗、防御率2.49、201奪三振、WHIP0.99を記録。4月と9月に月間最優秀投手を受賞し、サイ・ヤング賞投票では3位に入った。さらにワールドシリーズでは3勝の大活躍で連覇の原動力となった。（Full-Count編集部）