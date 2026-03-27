2026年3月6日より全国公開された『しあわせな選択』は、現代社会に生きる誰もが直面し得る“突然の解雇”という現実を、パク・チャヌク監督独自の視点で描いたシニカル・サスペンス。公開前に試写で観た本作の感想を紹介(以下、ネタバレを含みます)。【写真】主人公マンス(イ・ビョンホン)と妻のミリ(ソン・イェジン)映画『しあわせな選択』メイン写真【ストーリー】製紙会社で25