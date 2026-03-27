春の中学軟式日本一…桐生大附属中が創部3年目で頂点に立ったワケ中学軟式野球の全国大会「文部科学大臣杯 第17回全日本少年春季軟式野球大会ENEOSトーナメント」は25日、岡山県の倉敷マスカットスタジアムで決勝戦が行われ、桐生大附属中（群馬）が東海大静岡翔洋中（静岡）に5-2で勝ち、優勝を飾った。2024年に創部され、3年足らずで快挙を手にしたが、短期間で強化できた背景には“部活動ならでは”の強みがあったという。