「6番・一塁」で先発…9回の第4打席で号砲ホワイトソックスの村上宗隆内野手が26日（日本時間27日）、敵地で行われたブルワーズとの開幕戦でメジャー1号を放った。号砲が鳴り響いた。「6番・一塁」で先発した村上はメジャー初打席は四球、第2打席も四球で出塁。7回の第3打席は一ゴロだった。大差のついた9回だった。カウント1-1から右腕ウッドワードのカットボールを強振。打った瞬間に確信する一発を右翼席へ叩き込んだ。打