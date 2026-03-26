俳優の高橋克典が24日、オフィシャルブログを更新。京都での撮影中、満開の桜の中でのロケをしたことを報告した。 現在、自身が主演を務めるNHK BS時代劇『大岡越前９』（BS・BSP4K、2026年秋放送予定）の撮影に臨んでいる高橋。この日、「京都に開花宣言」と題してブログを更新すると「突然の満開の桜の中でロケ」とつづり、桜が咲き誇る中、和装姿でたたずむ高橋の姿を公開。 また、撮影では「素敵なゲストの役者さんとのシー