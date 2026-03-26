新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月12日（日）に開催されるスマートフォンリズムゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』（以下、『プロセカ』）のファンミーティングイベント『プロセカユニットファンミーティング MORE MORE JUMP！ in 宮城』昼・夜公演を「ABEMA PPV」にて独占生配信することを決定。本配信の視聴チケットを３月25日（水）より販売開始した。 『プロセカユニットファンミ