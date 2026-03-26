奈良クラブは26日、ポルティモネンセ(ポルトガル2部)からFW川崎修平(24)が完全移籍加入することを発表した。川崎はガンバ大阪の育成組織出身で、トップチーム昇格2年目の2021年8月にポルティモネンセへ完全移籍。その後はヴィッセル神戸や東京ヴェルディにも期限付き移籍し、昨季終了後にレンタル先の東京Vを退団していた。昨季は東京VでJ1リーグ16試合1得点。川崎は奈良を通じて以下のようにコメントしている。「はじめまし