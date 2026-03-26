生クリームを冷凍保存する方法について、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）が、Xの公式アカウントで紹介しています。【画像で見る】「えっ…知らなかった！」これが「生クリーム」を“冷凍保存”するテクニックです！ニチレイフーズは「生クリームは『絞ってから冷凍』がおすすめ！ 約3週間保存できます」と投稿。クリームを冷凍保存する方法について、次のように紹介しています。