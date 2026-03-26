元首位打者・土谷鉄平氏のネクストバッターズサークルでの準備ヒットを量産し、プロの世界で首位打者にも輝いた土谷鉄平さん（元中日、楽天、オリックス）は、打席に向かう直前の準備を極めて重要視していた。楽天時代の2009年にパ・リーグでタイトルを獲得した卓越したバットコントロールは、ネクストバッターズサークルでの繊細な確認作業から生まれていたという。東北楽天リトルシニアの監督も務めた土谷さんが、打席でパフォ