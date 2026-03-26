元首位打者・土谷鉄平氏のネクストバッターズサークルでの準備

ヒットを量産し、プロの世界で首位打者にも輝いた土谷鉄平さん（元中日、楽天、オリックス）は、打席に向かう直前の準備を極めて重要視していた。楽天時代の2009年にパ・リーグでタイトルを獲得した卓越したバットコントロールは、ネクストバッターズサークルでの繊細な確認作業から生まれていたという。東北楽天リトルシニアの監督も務めた土谷さんが、打席でパフォーマンスを発揮するために実践していた独自のルーティンを紹介する。

打席に向かう直前、土谷さんはまず頭の中を整理することから始めた。「（カウント）1-1だったらカーブが多いな」というように、過去の対戦経験から相手投手の配球傾向を思い起こす。整理がついたら、次は自分の体へのアプローチだ。試合でのスイングの方向性は練習時に決めていたが、「対ピッチャーと照らし合わせた時に、思うように体を動かせるかどうか」が肝心だったという。

例えば具体的には、股割りを行い、内ももをしっかりと伸ばして下半身を柔軟にする。さらに特徴的なのが、バッティングとは一見無関係に見えるジャンプを取り入れていた点だ。両足で思い切り踏み込み、膝を高く上げて数回高く跳ぶ。「ジャンプ系は体全体、特に下半身にかなり刺激が入る」と語る通り、瞬発的な動きを加えることで、自身の状態をより深いバッティングモードへと引き上げていったという。

ただ漫然と相手バッテリーを観察するだけではなく、「自分の思い通りに体を操れるか」というところまで準備をする。下半身に刺激を入れ、イメージと実際の動きのズレを起こさないようにしておくことで、いざ打席に入った瞬間に迷いなく自分のスイングを繰り出せるようになる。

こうした準備の積み重ねが、土谷さんの3度の打率3割超えを支えた。少年野球の選手たちも、ネクストバッターズサークルでの、頭と体の両面で「打つ準備」を整える習慣を身につければ、緊迫した試合展開の中でも、自分の持てる技術を最大限に発揮できるようになるはずだ。（First-Pitch編集部）