新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月21日（土）〜31日（火）にわたり新作冬アニメ22作品の“最終話直後”の全話無料一挙放送を実施中。 対象となる作品は、TVアニメ『呪術廻戦』第３期「死滅回游 前編」、『【推しの子】』第３期、『葬送のフリーレン』第２期、『魔都精兵のスレイブ２』、TVアニメ『Fate/strange Fake』などの人気シリーズをはじめ、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』『正反対な君と僕』『魔術