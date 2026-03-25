かつてメディアを席巻し、“六星占術”ブームを巻き起こした占い師の細木数子。その波乱の人生を戸田恵梨香主演で描くNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』が４月27日から配信される。公開されたティザー映像では、「現代の予言者」「女帝」「妖怪」「詐欺師」など賛否入り交じる数々の言葉で細木数子が形容され、生前噂された“ダークな側面”の描写もあらわになった。 【画像】細木数子さんの勧めで19歳でお見