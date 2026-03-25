オープン戦最終登板で4回0/3を投げて11奪三振の力投【MLB】エンゼルス 3ー0 ドジャース（日本時間25日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・投手」で投打同時出場した。今季初めてリアル二刀流での実戦出場を果たし、11三振を奪う力投を見せた。奪三振ショーを演じた右腕に対し、古巣の敵軍放送局からも称賛の声が上がっている。初回にトラウトを空振