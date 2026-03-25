4球団で21年間プレーした名捕手・野口寿浩氏の「カウント2-1」配球論バッテリーにとって、「カウント2-1」（2ボール・1ストライク）は非常に神経を使う場面だ。次の1球で追い込むか、逆に3ボールになるかで、その後の展開が大きく変わるからだ。現役時代に4球団で活躍した元捕手の野口寿浩さんは、このカウントを「大きな違いの出る分岐点」と位置づける。ヤクルト在籍時に名将・野村克也監督から「ID野球」を叩き込まれた野口さ