4球団で21年間プレーした名捕手・野口寿浩氏の「カウント2-1」配球論

バッテリーにとって、「カウント2-1」（2ボール・1ストライク）は非常に神経を使う場面だ。次の1球で追い込むか、逆に3ボールになるかで、その後の展開が大きく変わるからだ。現役時代に4球団で活躍した元捕手の野口寿浩さんは、このカウントを「大きな違いの出る分岐点」と位置づける。ヤクルト在籍時に名将・野村克也監督から「ID野球」を叩き込まれた野口さんの、打者有利な状況を打破する心得を紹介する。

野口さんはまず、「そこまでの3球でどのようにそのカウントに至ったかのプロセス」が大切だと説く。初球の入り方や、打者がボール球をどう見逃したかという反応を細かく観察することが欠かせない。しっかり見切ったのか、ハーフスイングで迷ったのか。「その時の反応の仕方、投げた球種、コース」を頭に入れた上で、打者が今何を考えているのかを察知することが1歩目となる。

打者優位なここで、相手の“打ち気”を利用できれば理想的だ。具体的には3パターン。1つ目はストライクからボールになる変化球でファウルを打たせる。2つ目は外角低めへの制球力で見逃しを取る。3つ目は勝負球で空振りを奪うことだ。「その3種類のカウントの取り方をフルに駆使して」考えられることをすべて実行し、ストライクを何としても稼ぎたいと野口さんは言う。

一方で、やってはいけない注意点も存在する。打ち気の打者は甘いコースに絞って待ち構えていることが多く、その狙いは自分に近い内角寄りになりやすい。そのため「インコースの真っすぐやシュートは、よほどの根拠がない限り投げない方がいい」と野口さんは釘を刺す。不用意な内角攻めでの力勝負は、長打を招くリスクもある。打者の雰囲気を読み、確かな手応えがある時のみ選択したい。

また、このカウントは走者一塁でヒットエンドランなどの作戦が最も仕掛けられやすい。様子見でボールを外すと3ボールと苦しくなるため、相手はその心理を巧みに突いてくる。野口さんは「勝負球に近い球種で空振りをとって、ランナーをセカンドで刺せればベスト」と背中を押す。相手の狙いを逆手にとる思い切りの良さも、捕手のリードの幅を広げ、投手の信頼を勝ち取る大きな鍵となるはずだ。（First-Pitch編集部）