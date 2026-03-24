しまむらは、3月24日よりたまごっちのアイテムを一部店舗およびオンラインストアで販売を開始すると発表した。オンラインストアでは、15時より販売を開始する。 【画像あり】普段使いにアイテム・アパレルがラインナップ今回販売される商品一覧 バッグや前髪クリップ、ポーチなどのグッズから収納ボックスや抱き枕などベッドルームに飾れるアイテム、アパレルアイテムがラインナップされている。 アイテム