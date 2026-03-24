エンゼルス戦で無安打5失点、7四死球と制球が安定しなかった【MLB】 ドジャースー エンゼルス（日本時間24日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、本拠地で行われたエンゼルスとのオープン戦に先発し、初回1死も取れずに降板した。オープン戦特別ルールで再登板し、2回0/3を投げて無安打5失点、2奪三振、7四死球だった。防御率15.58。最速99.1マイル（約159.5キロ）だった。大乱調だった。初回