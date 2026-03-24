エンゼルス戦で無安打5失点、7四死球と制球が安定しなかった

【MLB】 ドジャースー エンゼルス（日本時間24日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、本拠地で行われたエンゼルスとのオープン戦に先発し、初回1死も取れずに降板した。オープン戦特別ルールで再登板し、2回0/3を投げて無安打5失点、2奪三振、7四死球だった。防御率15.58。最速99.1マイル（約159.5キロ）だった。

大乱調だった。初回、先頭・ネトの死球、トラウトの二ゴロ野選、シャヌエルの四球で無死満塁のピンチを招くと、ソレア、モンカダと2者連続押し出し四球。ここでロバーツ監督がたまらずにベンチを飛び出し、降板となった。結果とは裏腹に、本拠地ファンから温かい拍手が送られた。

オープン戦の特別ルールで、2回も再びマウンドへ。先頭・ネトの死球、トラウトの四球で無死一、二塁としたが、シャヌエルを一ゴロ、ソレアを遊ゴロ併殺打に打ち取った。3回も先頭・モンカダを四球で出したが、後続を仕留めた。4回は先頭・フレイジャーを四球を与えたところで降板。2回0/3を投げ、無安打5失点、6四球1死球、2奪三振だった。66球を投げ、ストライク32球。



前回17日（同18日）のロイヤルズとのオープン戦で3回1/3を投げて4安打3失点。5奪三振、4四球の内容だった。すでに開幕ローテーションに入ることが決まっており、レギュラーシーズンでは開幕4戦目、30日（同31日）の本拠地・ガーディアンズ戦で先発する予定となっている。不安の残るオープン戦最終登板となった。（Full-Count編集部）