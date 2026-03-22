敵地での開幕3連戦や4月のビジター12試合でも着用が決定日本ハムは22日、本拠地エスコンフィールドでオープン戦最終日を迎える。このプレシーズン期間中、ナインが着用して大きな話題をさらったのが、特別仕様の「エスコンフィールドユニホーム2026」だ。漆黒に鮮やかなグリーンが映える斬新なデザインは、登場直後からファンを釘付けにした。限定デザインへの絶賛に加え、着用期間が異例の拡大を見せるなど大きな注目を集めてい