オリックスの高島が5回無失点で完封リレーに貢献パ・リーグ球団のオープン戦が22日、6試合が行われた。開幕前、最後のオープン戦はオリックスと楽天が勝利。西武とロッテは敗れ、日本ハムとソフトバンクは引き分けに終わった。オリックスは1-0で阪神に勝利。先発の高島泰都投手は、5回95球3安打1四球6奪三振無失点と試合をつくった。打線は6回に西川龍馬外野手の適時打で先制。6回以降は山崎颯一郎投手、平野佳寿投手、ルイス