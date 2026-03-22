フィリーズのドラフト1巡目指名を受けた期待の有望株ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の全日程が終了し、大会の「オールWBCチーム」が発表された。外野手部門で選出されたイタリア代表のダンテ・ノーリ外野手は、大谷翔平投手やフェルナンド・タティスJr.外野手といったスターと並んで名を連ねた。米放送局「MLBネットワーク」の番組に出演した際には、この豪華な顔ぶれに対する率直な心境を明かしている。弱冠21歳