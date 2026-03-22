8回から登板、三森を見逃し三振も京田への投球中に異変か西武のトレイ・ウィンゲンター投手が22日、ベルーナドームで行われたDeNAとのオープン戦に8回から登板。2人目への投球中に異変が起きたとみられ、緊急降板した。8回から5番手で登板した右腕は、先頭の三森を見逃し三振に斬った。しかし続く京田に粘られ10球目を投じた後、自ら捕手を呼び寄せた。その後自ら歩いてマウンドを降りた。代わった浜屋は京田に左前打されたが