2026WBCに出場…侍ジャパン戦士たちを育てた継続力プロの第一線で活躍する選手たちは、幼少期にどのような環境で過ごし、技術を磨いてきたのだろうか。才能を伸ばす鍵は特別な指導以上に、自ら考え練習に没頭できる環境や遊び心にある。共通して見えてくるのは「野球を楽しむ心」と「圧倒的な継続力」の両立。今回のWBCで奮闘した侍ジャパン戦士たちの原点を探り、成長のヒントを提示したい。・指導者が細かく教えすぎると、子ど