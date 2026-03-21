「投資は自己責任」。当たり前の共通認識ですが、なかには真偽不明の情報や他人のアドバイスを盲目的に信頼した結果、重大な後悔につながるケースも少なくありません。50代専業主婦の事例をもとに、相場が不安定ないまこそ徹底すべき、投資のNGポイントをみていきましょう。※個人の特定を避けるため、事例は一部脚色して記事化しています。“推し活”に励む50代女性の後悔「彼の言うことだから間違いないはずだと思ってしまったん