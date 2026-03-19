お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが18日までにオフィシャルブログを更新。36歳の誕生日を前に、自身で誕生日会を開く予定であることを明かした。 菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に、時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら、子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼ん