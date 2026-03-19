伊藤園がタティスJr.とのコラボ映像を公開“新日ぶり”が大好評だ。株式会社「伊藤園」は18日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として出場していたフェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）とのコラボ動画をSNSなどで発表した。WBCでの会見で、タティスJr.は壇上にあった「お〜いお茶」のボトルに反応。手に取り「Call Me（電話して）」と発言したことで、伊藤園が動いた。タティスJr.は自