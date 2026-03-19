阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１８日、東京都八王子市で行われた同大学の卒業式に参加した。大学は卒業したが、プロ入り後も野球についての学びはさらに深めていく考え。中でもＷＢＣで躍動し、自身が尊敬する森下から“勝負強さの極意”を学ぶと意気込んだ。門出の儀式を終え、立石の表情はより一層引き締まった。「大学の行事にも参加できずに終わった４年間だったので最後に参加できて良かった。