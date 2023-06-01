ドコモは3月5日に「いつでもカエドキプログラム」を改定し、最大2万2000円のプログラム利用料を新設しました。KDDIも、「スマホトクするプログラム」を「スマホトクするプログラム＋」に変え、最大2万2000円の特典利用料を設けています。以前、本連載で解説したように、この利用料は囲い込みの強化につながる可能性があります。 プログラム改定後に導入された端末として、もっとも注目度が高く、売れ筋になりそうなのがア