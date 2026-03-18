レトロ遺産を掘り返す山下メロ氏記憶の扉のドアボーイ・山下メロです。記憶の底に埋没しがちな平成時代の遺産を今週も掘り返していきましょう。【写真】今週のレトロ遺産！さて、この冬の出来事で思い出されるのがイタリアで行なわれた冬季五輪、ミラノ・コルティナオリンピックです。特にフィギュアスケートペアの日本史上初となる金メダルは連日の話題でした。そこで日本開催の冬季五輪を振り返ると、平成唯一となる1998年の長野