俳優・ともさかりえ（46）が17日放送の深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜深0：15）に出演。第1子の妊娠を周囲に隠していたことを明かした。【写真】「こ、こんな美しいお顔だったとは」息子の“顔出し”写真公開のともさかりえ番組ではともさかに一問一答を実施。その中で妊娠中一番大変だったことという問いについて「妊娠を隠していた」と答えた。長男は現在21歳になったことが番組で伝えられたが、とも