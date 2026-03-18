生産性を上げるカギは労働条件？人間関係？ 期待されていると意識することで能率が高まる 当時主流だった照明の照度や休憩時間などの物理的な労働条件が、生産性に影響を与えるという考え方に基づいて、メイヨーらは１９２４年から８年間、アメリカの工場で「ホーソン実験」を行いました。 照明実験では、照度を一定に保つ場合と段階的に明るくする場合とで生産性を比較。いずれも生産性が上昇し、照明を暗くして