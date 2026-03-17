生島ヒロシさん文化放送は17日、フリーアナウンサーの生島ヒロシさん（75）を4月から始まる新番組のパーソナリティーに起用すると発表した。昨年1月、TBSラジオのスタッフに対するハラスメント行為が発覚し、レギュラー番組を降板。無期限で芸能活動を自粛していた。新番組は「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」。文化放送の田中博之社長は起用理由について「生島さん側から希望があり、これまでの実績や、リスナーと向き合って関