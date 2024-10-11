9月26日、佳子さまはギリシャ観光大臣とご面会。宮内庁によると、およそ30分間、通訳を介さずに懇談されたという。【写真】英国のリーズ大学留学中、交際相手と囁かれた男性と談笑される佳子さま英語で感謝の意を伝えた佳子さま「佳子さまは、今年5月に国際親善のため、ギリシャを公式訪問されました。今回面会されたのは、その際に案内役を務めた大臣だったんです。佳子さまはギリシャで受けたおもてなしに、英語で感謝の意を伝