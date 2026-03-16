韓国紙「スポーツ東亜」が侍ジャパンの敗戦を取り上げた侍ジャパンの敗退は、韓国メディアの間でも話題となったようだ。野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に敗戦。ベスト8で姿を消し、大会連覇を逃した。韓国紙「スポーツ東亜」は「8強脱落というぼろぼろの成績表を受け入れた」と、痛恨の逆転負けを伝えた。チョ・ソンウン記者が日本のWBC