Metaが、Instagramのエンドツーエンド暗号化(E2EE)メッセージのサポートを2026年5月8日をもって終了することを明らかにしました。Instagramのエンドツーエンド暗号化とは何ですか | Instagramヘルプセンターhttps://help.instagram.com/491565145294150/Meta is killing end-to-end encryption for Instagram DMs soonhttps://9to5google.com/2026/03/13/meta-is-killing-end-to-end-encryption-for-instagram-dms-soon/Instagram