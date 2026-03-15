新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜TVSP』を４月１日（水）夜25時より無料放送。また新作の放送を記念し、TVアニメ第１期の全話無料一挙放送も実施する。 『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜』（通称「いせれべ」）は、原作・美紅、イラスト・桑島黎音による人気ライト