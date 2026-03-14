大谷翔平の躍動がもたらしたWBCの転機いまや世界中で盛り上がりを見せているワールド・ベースボール・クラシック（WBC）だが、大会が始まった当初、米国では「豪華なエキシビションゲーム」と例えられることもあった。アンディ・マッカロー記者は、WBCを「本物のイベント」に押し上げた要因の一つに、大谷翔平投手（ドジャース）の存在があると伝えている。マッカロー記者は米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」に、読