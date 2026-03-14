4大会ぶりの1次ラウンド突破も準々決勝で敗退韓国代表は13日（日本時間14日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でドミニカ共和国に0-10の7回コールドで敗退した。試合後には悔しさを滲ませながらも、とった姿勢に「めっちゃ感動」などと日本のファンも注目している。最強の呼び声高いドミニカ共和国の勢いを止めることができなかった。3回までに7点を奪われると、7回2死一、三塁で、9番手のソ・ヒョ