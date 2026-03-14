ファームのロッテ戦で右越え豪快弾を放った日本ハム、清宮幸太郎内野手が14日、ファームのロッテ戦に「2番・指名打者」で出場した。3回の第2打席で“今季1号”となる右越え弾を放った。清宮は先頭打者となった3回の第2打席で、河村説人投手の初球のフォークボールを捉えた。低めにコントロールされていたが、体勢を崩されることなく、バットを振り抜いた。打球は右翼フェンスを軽々と越えた。今季9年目となった26歳の清宮は