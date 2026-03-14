15日にベネズエラ代表と準々決勝マイアミで再び加わった“戦力”にファンが歓喜した。野球日本代表「侍ジャパン」は13日（日本時間14日）、ベネズエラとの準々決勝を前に最終調整を行った。大一番を前に待望の合流を果たした人物に「心強いぜ」「感謝しかない」と、ファンがコメントを寄せている。侍ジャパンは13日（同14日）、公式X（旧ツイッター）でダルビッシュが再合流したことを報告。準々決勝に向けて練習を行うナイン