静岡市駿河区の歯科医院内で、少女を含む診療中の女性患者に陰部をなめさせるなどのわいせつな行為を繰り返していたとして、3度の逮捕・起訴をされた原田孝行容疑者（49）。地元の名家に生まれ、歯科医師会の理事や市の審査会委員を務めるなど、地域医療の要職を担う「顔」を持っていた。知人や関係者は一様に「極めて真面目」「信じられない」と口をそろえた。 【画像アリ】逮捕された原田容疑者の顔写真と現場となった歯科医院