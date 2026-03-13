サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、540°回転コネクタで取り回しが自由自在、PD240W対応でノートPCまで高速充電できるUSB Type-Cケーブル「500-USB090-18BKN」を発売した。 ■ケーブルの常識を変える540°回転コネクタ本製品は両端のUSB Type-Cコネクタが540°回転（左右180°＋水平360°）する独自構造を採用している。スマートフォンを横向きで使用する時や、ゲームプレイ、動画視聴中でも