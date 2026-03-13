レーザーディスクは直径30cmの光ディスクにアナログ映像・音声信号を記録した映像メディアで、1980年代〜90年代に普及しました。テクノロジー系YouTubeチャンネルのTech Tangentsが子ども向けの液晶モニター付きデジタル顕微鏡をレビューする動画で、レーザーディスクを顕微鏡で見る実験を行っています。Microscopes can See Video on a LaserDisc - Andonstar AD246S-P - YouTubeこれがレーザーディスク。レーザーディスクは、CD